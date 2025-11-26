Haberler

Mısır Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'ne 11,6 Milyar Dolar Yatırım

Güncelleme:
Mısır'ın Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'ne son 3,5 yılda yapılan büyük yatırımın yarısı Çinli yatırımcılardan geldi. Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı, bu yatırımların bölgenin cazibesine ve Çin ile Mısır arasındaki ekonomik ilişkilere katkısını vurguladı.

KAHİRE, 26 Kasım (Xinhua) -- Mısır'ın Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'ne son 3,5 yılda yapılan toplam 11,6 milyar ABD doları tutarındaki yatırımın yarısı, Çinli yatırımcılardan geldi.

Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Velid Cemaleddin, salı günü Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Jiangsu-Mısır Ekonomi ve Ticaret İşbirliği Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Konferans, Çin'in Jiangsu eyaleti ile Mısır'daki şirketler arasındaki ticaret ve yatırım ortaklığını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'nin küresel yatırımlar için bir platform olarak artan cazibesine dikkat çeken Cemaleddin, bu başarının, iyi gelişmiş altyapı, bölgedeki 6 liman ve 4 sanayi bölgesi arasındaki entegrasyon ve yatırımcılara yönelik rekabetçi teşvik paketleri sayesinde elde edildiğini söyledi.

Cemaleddin, Çin yatırımlarının Mısır ile Çin arasındaki ekonomik bağların gücünü ve Çinli şirketlerin Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'ne olan güçlü ilgisini gösterdiğini vurguladı.

Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'ndeki Çin-Mısır TEDA Süveyş Ekonomi ve Ticaret İşbirliği Bölgesi ile kapsamlı işbirliği yapıldığını kaydeden Cemaleddin,

bu ortaklığın an itibarıyla toplam yatırım tutarı 3 milyar doları aşan 200'den fazla sanayi, hizmet ve lojistik projesini kapsadığını ve Batı Kantara Sanayi Bölgesi'ndeki Çin yatırımlarıyla olan işbirliğinin hacminin 700 milyon doları aştığını belirtti.

Ağustos 2015'te kurulan Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi, Süveyş Kanalı boyunca 461 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor. 6 liman ve 4 kalkınma alanına sahip olan bölgede Batı Kantara önemli bir sanayi bölgesi olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
