Mısır'ın Turizm Geliri 2025-2026 Mali Yılında Yüzde 15 Arttı

ASVAN, 11 Haziran (Xinhua) -- Mısır'ın Asvan kentindeki Filai Tapınak Kompleksi'ni ziyaret eden turistler, 10 Haziran 2026.

Mısır hükümeti tarafından çarşamba günü açıklanan resmi verilere göre, ülkenin turizm gelirleri 2025-2026 mali yılının ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 artış göstererek 14,4 milyar ABD dolarına ulaştı. (Fotoğraf: Mohamed Assad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua