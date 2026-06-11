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Mısır'ın Turizm Geliri 2025-2026 Mali Yılında Yüzde 15 Arttı

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Mısır'ın turizm gelirleri 2025-2026 mali yılının ilk dokuz ayında geçen yıla göre yüzde 14,9 artarak 14,4 milyar dolara ulaştı.

ASVAN, 11 Haziran (Xinhua) -- Mısır'ın Asvan kentindeki Filai Tapınak Kompleksi'ni ziyaret eden turistler, 10 Haziran 2026.

Mısır hükümeti tarafından çarşamba günü açıklanan resmi verilere göre, ülkenin turizm gelirleri 2025-2026 mali yılının ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 artış göstererek 14,4 milyar ABD dolarına ulaştı. (Fotoğraf: Mohamed Assad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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