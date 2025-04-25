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Mısır, Denizcilik Filosunu Modernize Ediyor

Mısır, Denizcilik Filosunu Modernize Ediyor
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Mısır'ın Süveyş Kanalı İdaresi, Güney Kızıldeniz Tersanesi'nde düzenlenen bir törenle iki yerli yapım römorkörü denize indirdi. Bu adım, denizcilik filosunu en son küresel teknolojileri kullanarak modernize etme stratejisinin bir parçası.

KIZILDENİZ, 25 Nisan (Xinhua) -- Mısır'daki Kızıldeniz vilayetinde yer alan Güney Kızıldeniz Tersanesi'nde düzenlenen denize indirme törenindeki römorkör, 23 Nisan 2025.

Mısır'ın Süveyş Kanalı İdaresi, denizcilik filosunu en son küresel teknolojileri kullanarak modernize etme stratejisi kapsamında iki yerli yapım römorkörü denize indirdi. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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