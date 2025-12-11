Haberler

Çinli Şirket, 70 Milyon Dolar Yatırımla Mısır'da Cam Eşya Fabrikası Kuracak

Güncelleme:
Mısır'ın Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'nde, Çinli Anhui Xinmin Cam şirketi tarafından inşa edilecek yeni cam eşya fabrikasının temel atma töreni yapıldı. Fabrika, yıllık 516 milyon parçadan fazla üretim yapacak ve 3.000'den fazla kişiye istihdam sağlayacak.

KAHİRE, 11 Aralık (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'nin doğusunda yer alan Süveyş vilayetindeki Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'nin Ayn Suhna Entegre Bölgesi'nde Çinli Anhui Xinmin Cam şirketi tarafından inşa edilecek yeni cam eşya fabrikasının temel atma töreni düzenlendi.

Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'nden çarşamba günü yapılan açıklamaya göre 163.000 metrekarenin üzerinde bir alana kurulacak olan Xinmin Cam Mısır projesinin üç aşamada tamamlanacağı belirtildi. Yalnızca ilk aşamasına 30 milyon ABD doları tutarında yatırım yapılacak olan projenin toplam 70 milyon ABD dolarını aşkın yatırım çekeceği kaydedildi.

Yıllık 516 milyon parçadan fazla üretim kapasitesiyle cam sofra takımları, borosilikat ürünler ve mutfak eşyaları üretecek olan yeni fabrika, 3.000'den fazla kişiye istihdam sağlayacak.

Projenin sözleşmesi birkaç hafta önce imzalandı. Projenin ilk aşamasınınsa Temmuz 2026'da faaliyete geçmesi planlanıyor. Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'nin endüstriyel kalkınma stratejisine nitelikli bir katkı sağlayacak olan ilk aşamayla birlikte, bölgenin sanayi kapasitesini artırma, katma değerli sektörleri geliştirme ve bölgesel ve uluslararası pazarlara ihracatı destekleme çabalarının güçlenmesi bekleniyor.

Temel atma törenine Süveyş Valiliği ve Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi yetkilileri ve Çinli Anhui Xinmin Glass şirketinin temsilcileri katıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
