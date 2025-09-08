Mısır'da Hurma Hasadı Başladı

KAHİRE, 8 Eylül (Xinhua) -- Mısır'da hurma hasadı yaz sonunda başlayarak sonbaharın başlarına kadar sürüyor. Besin değeri yüksek olan hurma, Mısır mutfağının özellikle de tatlıların vazgeçilmez bir parçası. Hurma genellikle sade, fındıkla doldurulmuş veya çikolata kaplı olarak tüketiliyor.