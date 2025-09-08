Mısır'da Hurma Hasadı Başladı
Mısır'da yaz sonu başlayan hurma hasadı, sonbaharın başlarına kadar devam ediyor. Hurma, besin değeri yüksek bir meyve olarak Mısır mutfağının tatlılarında sıkça kullanılıyor.
KAHİRE, 8 Eylül (Xinhua) -- Mısır'da hurma hasadı yaz sonunda başlayarak sonbaharın başlarına kadar sürüyor. Besin değeri yüksek olan hurma, Mısır mutfağının özellikle de tatlıların vazgeçilmez bir parçası. Hurma genellikle sade, fındıkla doldurulmuş veya çikolata kaplı olarak tüketiliyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel