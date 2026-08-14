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Sisi ve Zelenskiy Orta Doğu ve İşbirliğini Görüştü

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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefon görüşmesinde ikili işbirliği, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Ukrayna-Rusya savaşını ele aldı. Sisi, gerilimin barışçıl çözümü ve uluslararası çabaların artırılması çağrısında bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ikili işbirliğini ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mısır ile Ukrayna arasındaki işbirliğini ticaret ve ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda ilerletme olanaklarının ele alındığı görüşmede, Orta Doğu ve Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin son durum ve Mısır'ın bölgede gerilimi düşürme amacıyla sarf ettiği çabalar konuşuldu.

Zelenskiy ile görüşmede, bölgesel barış ve istikrarın korunması için mevcut gerilimin barışçıl yollarla çözülmesinin önemine vurgu yapan Sisi, bölgedeki mevcut gerilimin önüne geçilmesi için bölgesel ve uluslararası çabaların artırılması çağrısında bulundu.

Orta Doğu'daki gerilimin hem güvenlik ve istikrarı hem de uluslararası ticareti olumsuz etkilediğine dikkati çeken Sisi, Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirecek siyasi çabalara desteğini teyit etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de bölgedeki mevcut gerilimin düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA
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