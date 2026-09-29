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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Süveyş Kanalı gelirlerinde 20 milyar dolar kaybı açıkladı

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bölgedeki istikrarsızlık nedeniyle ülkesinin son yıllarda Süveyş Kanalı gelirlerinden yaklaşık 20 milyar dolar kaybettiğini belirtti. Sisi, ülkesinin salgın ve savaşların etkileri gibi ekonomik şoklarla karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bölgedeki istikrarsızlık nedeniyle ülkesinin son yıllarda Süveyş Kanalı gelirlerinden yaklaşık 20 milyar dolar kaybettiğini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Sisi, başkent Kahire'nin doğusundaki Yeni İdari Başkent'te bulunan Stratejik Komutanlık Merkezi'nde Başbakan Mustafa Medbuli ve kabine üyelerinin yanı sıra üst düzey yetkililerin katılımıyla düzenlenen toplantıda konuştu.

Sisi, toplantıda devlet kaynaklarının iyi değerlendirilmesi, kurumlara duyulan güvenin güçlendirilmesi ve ülkenin iç güvenliğinin sağlanmasının önemine dikkati çekti.

Mısır'ın 2020'den bu yana Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'ye yönelik savaşın etkileri gibi ekonomik şoklarla karşı karşıya kaldığını belirten Sisi, öte yandan bölgedeki istikrarsızlık nedeniyle ülkesinin son yıllarda Süveyş Kanalı gelirlerinden yaklaşık 20 milyar dolar kaybettiğini ifade etti.

Mısır'ın stratejik tercihi barıştır

Filistin davasının Orta Doğu'nun "merkezindeki mesele" olmaya devam ettiğini belirten Sisi, iki devletli çözümün kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının yolu olduğunu aktardı.

Sisi, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden tehcir edilmesine yönelik girişimlerin "sona ermediğini ve ermeyeceğini" belirtti.

" Mısır'ın stratejik tercihi barıştır." diyen Sisi, ülkesinin "gizli bir ajandasının olmadığını" söyledi.

Sisi ayrıca Mısır'ın dış politikasındaki temel ilkeler arasında Körfez ülkelerinin güvenlik ve istikrarının desteklenmesi ile uluslararası hukuk çerçevesinde deniz geçiş yollarında seyrüsefer özgürlüğünün korunmasının bulunduğunu kaydetti.

Etiyopya'nın Hedasi Barajı

Sisi, Etiyopya'nın barajları konusunda Mısır'ın diplomasi ve barışçıl çözüm yollarını kullandığını, ancak bunun "Mısır'ın ve halkının varlığı pahasına olmayacağını" ifade etti.

Mısır Cumhurbaşkanı, Etiyopya'nın Hedasi (Rönesans) Barajı'nın işletilmesi konusunda ülkesinin su güvenliğini güvence altına alacak bağlayıcı bir anlaşma yapılması gerektiğini belirtti.

Mısır ile Etiyopya arasında, Addis Ababa'nın 2011'de Nil Nehri'nin kollarından Mavi Nil üzerinde Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasından bu yana barajın işletilmesi konusunda anlaşmazlık bulunuyor.

Kahire, barajın işletilmesi konusunda Mısır'ın su güvenliğini güvence altına alacak bağlayıcı bir anlaşma yapılmasını talep ederken, Etiyopya barajın işletilmesinin bağlayıcı bir anlaşma imzalanmasını gerektirmediğini ve herhangi bir ülkenin çıkarlarına zarar verme niyetinde olmadığını belirtiyor.

Kaynak: AA
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