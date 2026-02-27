Haberler

Mersin'de kaza yapan minibüsün iş yerine girmesi kamerada

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir minibüs, hafif ticari araçla çarpışarak oyuncak dükkanına girdi. Kazanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği bildirildi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan minibüsün oyuncak dükkanına girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 M 0528 plakalı minibüs ile sürücüsü ve plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, Akdeniz Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'ndeki kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs cadde kenarında oyuncak ve bisiklet satışı yapan iş yerine girdi.

Kaza nedeniyle işletme ile ticari araç ve minibüste hasar oluştu.

Bu arada, çarpışma anı ve minibüsün iş yerine girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

