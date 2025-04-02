Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde seyir halinde olan sürücü aracının açılır tavanını kapatamayınca yan koltukta oturan arkadaşı yağmurdan korunmak için farklı bir yönteme başvurdu.

ÜSTÜ AÇIK ARABASINDA YAĞMURDAN KORUNMAK İÇİN ŞEMSİYE AÇTI

Şemsiye açarak seyahat eden sürücü ve arkadaşı, yoldan geçen diğer sürücüler ve yayalar tarafından şaşkınlıkla izlendi. Bazı vatandaşlar, sürücünün bu cesur ve eğlenceli hareketine gülerek tepki verirken, kimisi de o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.