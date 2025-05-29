Milli Sporcu Buket Kaya'nın Trafik Kazasında Hayatını Kaybetmesi: Sürücünün Yargılanmasına Devam Ediliyor

Milli Sporcu Buket Kaya'nın Trafik Kazasında Hayatını Kaybetmesi: Sürücünün Yargılanmasına Devam Ediliyor
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Kayseri'de milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği trafik kazasında, sürücü R.Ö. hakkında açılan davanın duruşmasına devam edildi. Mahkeme, kesin raporun beklenmesiyle duruşmayı erteledi.

Kayseri'de milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin hakkında dava açılan otomobil sürücüsünün yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, müşteki avukatı hazır bulundu. Tutuksuz sanık R.Ö. ve müştekiler duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu'ndan kesin raporunun beklendiğini ifade etti.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Melikgazi ilçesinde 22 Ekim 2023'te R.Ö. idaresindeki 50 ADC 978 plakalı otomobil, Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda K.Ö'nün kullandığı 03 ABN 358 plakalı patates yüklü tır ile çarpışmış, otomobildeki Buket Kaya hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

Otomobil sürücüsü R.Ö. tutuklanmış, tır şoförü K.Ö. ise ifadesi alınıp serbest bırakılmıştı.

R.Ö. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, sanık ilk celsede tahliye edilmişti.

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Kaya, 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'da 5. Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
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