Bakan Güler, TSK Spor Gücü Kır Koşusu Takımı'nı kabul etti

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, '90'ıncı Büyük Atatürk Koşusu'nda 1'incilik kazanan TSK Spor Gücü Kır Koşusu Takımı sporcularını kabul etti.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişi anısına 28 Aralık tarihinde düzenlenen '90'ıncı Büyük Atatürk Koşusu'nda 1'incilik kazanan TSK Spor Gücü Kır Koşusu Takımı sporcularını kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun da yer aldığı kabulde Bakan Yaşar Güler, 9 takım içerisinde 1'inci olan personelimizi tebrik etti" denildi.