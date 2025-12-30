Haberler

Bakan Güler, TSK Spor Gücü Kır Koşusu Takımı'nı kabul etti

Bakan Güler, TSK Spor Gücü Kır Koşusu Takımı'nı kabul etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 90'ıncı Büyük Atatürk Koşusu'nda birincilik kazanan TSK Spor Gücü Kır Koşusu Takımı sporcularını kabul etti ve tebrik etti.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, '90'ıncı Büyük Atatürk Koşusu'nda 1'incilik kazanan TSK Spor Gücü Kır Koşusu Takımı sporcularını kabul etti.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişi anısına 28 Aralık tarihinde düzenlenen '90'ıncı Büyük Atatürk Koşusu'nda 1'incilik kazanan TSK Spor Gücü Kır Koşusu Takımı sporcularını kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun da yer aldığı kabulde Bakan Yaşar Güler, 9 takım içerisinde 1'inci olan personelimizi tebrik etti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Ünlü oyuncu 'Ölmek istiyorum' deyip devlete dava açtı

Ünlü oyuncu "Ölmek istiyorum" deyip devlete dava açtı
Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi

Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Yılbaşı alışverişi yapanlar sınır kapılarına yığıldı

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! İşini bitiren sınır kapısına yığıldı
Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu: Eşini öldürdü, tanık olan çocuklarını kaçırdı

Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu