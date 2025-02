Samsun'da gerçekleştirilecek Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası öncesi milli okçular, genç sporcularla buluştu.

Kentte bir otelde düzenlenen programa milli okçu Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer ile Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin katıldı.

Söyleşinin moderatörlüğünü de yapan Samsun İlkadım Gençlik ve Spor Müdürü Murat Turan, milli okçuların özgeçmişleri ve başarılarıyla ilgili sunum yaptı.

Milli sporculardan Muhammed Abdullah Yıldırmış okulda top oynarken elinde yay ve oklar olan birilerini gördüğünü ve okulda tek tek öğrencilere ok attırdıklarını söyledi. Yıldırmış, "Ben hatta ilk okumu attığımı hatırlıyorum. Okun ucundan nişan almışım, bir attım. Sonra benim adımı yazdılar, tamam sen gel dediler. Okçuluğa öyle başladım." dedi.

Ulaş Berkim Tümer de 9 yaşındayken annesiyle pazardan dönerken okçuları gördüğünü ve o hevesle okçuluğa başladığını söyledi.

Mete Gazoz ise okçuluğa başlamasıyla ilgili şunları kaydetti:

"Aslında benim bir başlangıç yaşım yok. Sahaya doğdum diyebilirim ama ilk elime oku, yayı 3 yaşında aldım. 3 yaşından beri atıyorum. Yani benim baba okçu. Babam okçu olduğu için, doğduğumdan beri onun peşinde olduğum için ben de etkilendim hoşuma gitti. Okçuluk dışında yedi branş daha yaptım. Yani elimden geleni yaptım aslında okçuluk için. Okçulara olan sevgim çok büyük olduğu için. Bir de üç yaşında hedef falan yok, at dedi uzağa. Ben de çektim attım sürekli. O yüzden daha keyifli geldi."

Milli sporcular olarak olimpiyatlarda derece almak istediklerini dile getiren Gazoz, "Başarmak için antrenman yapmak gerekiyor, hatta belki daha fazlasını yapmak gerekiyor. Göktuğ abi de bize bu antrenmanları yapmamız için gereken imkanı sunuyor. Gereken profesyonelliği sunuyor, biz de sahaya çıkıp hem antrenman yapıyoruz, turnuvaya gittiğimiz zaman da şampiyon oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, 36 kişilik bir kadroyla Samsun'da olduklarını ve profesyonel şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

Ergin, "Özellikle genç kardeşlerime bunu söylemeyi çok isterim, yetenek sizi çok çok büyük bir insan havuzundan ayırır. Yetenekliler olarak belli bir topluluktur bu ama o topluluğun içerisinde çok fazla insan var. Dolayısıyla her yetenekli şampiyon olamaz. Ok atmayı herkes biliyor, nasıl ok atılacağını bütün dünya biliyor ama bütün dünyada ok atmayı bilen insanları geçmek istiyorsanız onlardan bir şeyleri farklı yapmanız gerekiyor, daha fazla yapmanız gerekiyor, daha iyi yapmanız gerekiyor." diye konuştu.

Tokyo'da "Mete Gazoz'u diğer sporculardan ayıran şey neydi?" diye sorduklarını dile getiren Ergin, şunları kaydetti:

"Orada da söylemiştim, Mete yorulmaz, sıkılmaz, motivasyonunu kaybetmez, psikolojisini bozmaz, odağını kaybedemez, ne istediğini bilir, istediği şey için yapılması gereken her şeyi yapar. Bu söylemi aslında daha sonra kamplarımızda ve çalışmalarımızda çok fazla geliştirmeye çalıştık ve hep onlara söylediğim bir şey vardır. Dünyada her şeyin bir bedeli vardır. Bedelini ödemen hiçbir şeye sahip olamazsınız. Ne istediğinize öncelikle karar vermeniz gerekiyor. Daha sonra bu bedeli ödeyip ödeyemeyeceğinize karar vermeniz gerekiyor. Bu üç kardeşim de o bedeli ödeme konusunda çok ısrarlı ve tutarlılar. Hiçbir zaman antrenmanda kendilerinden istenenlerin bir milim altında kalmazlar. Kendilerinden istenen her şeyi harfiyen yaparlar ve bana göre yaptıkları ilk ve en önemli şey de zihinlerinde hedefleri gerçekten çok net bir şekilde oluşturmuş olmaları. Abdullah da Ulaş da olimpiyatlardan, Tokyo'dan hemen sonra Mete ile birlikte kendilerini de o olimpiyat kürsüsünde hayal etmeye başlamışlardı. Bu hayal de bize gerçekten çok güzel günler yaşattı."

Yoğun ilginin olduğu söyleşi, soru cevap kısmıyla sona erdi.

Programa, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Samsun Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci, antrenörler, federasyon temsilcileri ve sporcular katıldı.