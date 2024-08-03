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Milli okçu Elif Berra Gökkır çeyrek finale yükseldi

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2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda milli okçu Elif Berra Gökkır, son 16 turunda dünya üçüncüsü Japon rakibini mağlup ederek, çeyrek finale yükseldi.

(ANKARA) - 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda milli okçu Elif Berra Gökkır, son 16 turunda dünya üçüncüsü Japon rakibini mağlup ederek, çeyrek finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Les Invalides'te yapılan okçuluk klasik yay müsabakalarında, Elif Berra Gökkır, son 16 turunda dünya 3'üncüsü Japon sporcu Satsuki Noda ile karşılaştı.

İlk iki seti kaybeden Gökkır, üçüncü ve dördüncü setleri önde tamamladı ve ardından final turunu başarıyla geçerek skoru 6-4 yaptı. Gökkır, bu galibiyetle çeyrek finale adını yazdırdı.

Gökkır, bugün 14.00'te gerçekleştirilecek çeyrek finalde, Güney Koreli rakibi Hunyoung Jeon ile yarışacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

Elif Berra Gökkır Japon Dünya Paris Spor Güncel Haberler

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