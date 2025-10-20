Milli Boksör Havvanur Kethüda, Rektör Aşıkkutlu'yu Ziyaret Etti

Çekya'da düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Havvanur Kethüda, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu'yu makamında ziyaret etti.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Aşıkkutlu, Kethüda'ya ziyareti dolayısıyla teşekkür belgesi verdi.

Kethüda, büyükler kategorisinde yeni müsabakalara katılarak başarı elde etmek istediğini belirtti.