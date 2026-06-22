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Arjantin Devlet Başkanı Milei, Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Espriella'yı tebrik etti

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Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan sağcı aday Abelardo de la Espriella'yı tebrik ederek, zaferi 'tarihi' olarak nitelendirdi ve 'Özgürlük Latin Amerika'da ilerlemeye devam ediyor' dedi.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Abelardo de la Espriella'yı tebrik ettiğini belirtti.

Milei, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımında, "kaplan" lakaplı Espriella'nın seçim başarısını "tarihi" olarak nitelendirdi.

"Aslan ve kaplan Latin Amerika'da kükreyecek" diyen Milei, şunları kaydetti:

"Kolombiya'daki tarihi zaferinden dolayı Abelardo de la Espriella'yı içtenlikle tebrik ediyorum. Kolombiyalılar bugün ekonomik özgürlük, refah ve güvenlikten yana tercihte bulunarak organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı net bir mesaj verdi. Özgürlük Latin Amerika'da ilerlemeye devam ediyor. Artık bunun geri dönüşü yok. Yaşasın özgürlük."

Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimini, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği sağcı aday Abelardo de la Espriella'nın kazandığı açıklanmıştı.

Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların yüzde 99,91'i açıldı.

Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde Vatan Savunucuları Hareketi adayı sağcı Espriella yüzde 49,65, iktidar partisi Tarihsel Pakt İttifakının sol görüşlü adayı Ivan Cepeda yüzde 48,70 oy aldı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
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