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Midyat'ta Yeni Tekstil Fabrikası 220 Kişiye İstihdam Sağlıyor

Midyat'ta Yeni Tekstil Fabrikası 220 Kişiye İstihdam Sağlıyor
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Mardin'in Midyat ilçesinde kurulan yeni tekstil fabrikası, 220 kişiyi istihdam ederek, bölgedeki iş imkanlarını artırıyor. Fabrika, devlet desteğiyle açılırken, firma sahibi Tahir Yıldırım, yerelde huzur ve güvenin sağlanmasına katkıda bulunduğunu söyledi.

MARDİN'in Midyat ilçesinde Tahir Yıldırım, devlet desteği alarak 4 bin 500 metrekare alan üzerinde açtığı tekstil fabrikasında, 220 kişiyi istihdam ediyor.

İstanbul'daki bir tekstil atölyesinde 16 yaşından itibaren çalışan Tahir Yıldırım, zamanla bu alanda tecrübe kazandı. Daha sonra bu tecrübelerini aktarmak isteyen girşimci Yıldırım, memleketi Midyat'a yatırım yapma kararı aldı. Yıldırım, 2021 yılında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Dicle Kalkınma Ajansı'ndan (DİKA) aldığı çeşitli destekler ile toplamda 70 milyon lira harcayarak Akçakaya Mahallesi'nde 4 bin 500 metrekare alan üzerinde tekstil fabrikası açtı. İlçenin tarihi yapısına uygun katori taşı kullanılarak inşa edilen fabrikada 220 kişi istihdam edilirken, günde ortalama 5 bin ürün üretiliyor. Bölgesel yatırım teşvikleri ile de iş yerine KDV desteği, vergi indirimi, sigorta primi ve yatırım yeri desteği gibi destekler veriliyor.

'BÖLGEMİZDE HEM HUZUR HEM GÜVEN MEVCUT'

Devlet teşvikleriyle bölgede güvenin oluştuğunu belirten Tahir Yıldırım, "Daha önce İstanbul'da çalışıyorduk. Böyle işletmeler memleketimizde vardı, ama böyle büyük yerler yoktu. Şu anda yavaş yavaş devletimizin teşvikleriyle daha çok oluşmaya başladı, inşallah daha çok oluşacak. Şu an işletmemizde 220 insan çalışıyor. Böyle bir işletmede insanların çalışması çok güzel. İnsanlar iş olanakları bulabiliyor, işsiz kalmıyor. Şu anda toplamda yaklaşık 70 milyon liralık bir yatırım yaptık, tabii ki devletimizin teşvikleriyle, destekleriyle yaptık. Bölgeye yatırım yapılması gençlerimiz için çok güzel bir avantaj sağlıyor, insanlarımız işsiz kalmıyor. Bu şekilde de bölgede huzur ve güven oluyor. Bir memlekette eğer iş yoksa, o memlekette huzur da olmaz, güven de olmaz. Ama devletimizin verdiği bu teşviklerle şu anda bölgemizde hem huzur hem güven mevcut" dedi.

'MUTLUYUZ, MAAŞ SAHİBİ OLDU'

Tekstil fabrikası çalışanlarından Sümeyye Acar, çalıştığı için mutlu olduğunu ifade ederek, "Çok güzel bir yer, burayı Tahir abi açtı. Fabrika kocaman bir şey, kocaman bahçesi var. İnsanlar burada rahatça gelip çalışabiliyor, maaş sahibi olabiliyor. Biz de arkadaşlarımızla burada çalışıyoruz, gayet de mutluyuz, maaş sahibi olduk. Herkesi bekleriz. Burada hem bir şey öğreniyorum hem de bir şey öğretiyorum. Daha çok aktivite yapıyoruz, iyi geliyor insana, bana da iyi geliyor. Bence önemli, Midyat için önemli. Güzel ve büyük bir yer" diye konuştu. Çalışanlardan Sibel Üzümcü ise "Daha önce mesleğimiz yoktu, evde oturuyorduk. Şu an çok güzel bir yerde çalışıyoruz, meslek ediniyoruz. Burası, güzel bir ortam burası" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tahir Yıldırım Ekonomi Güncel Mardin Midyat Yaşam

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