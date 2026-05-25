Haberler

Midyat'ta kurban satış yerlerinde hareketlilik

Midyat'ta kurban satış yerlerinde hareketlilik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Midyat ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kurban satış yerlerinde yoğunluk yaşanıyor. Satıcılar ve alıcılar arasında sıkı pazarlıklar yapılırken, fiyatların geçen yıla göre daha iyi olduğu belirtiliyor.

Mardin'in Midyat ilçesinde kurban satış yerlerinde hareketlilik yaşanıyor.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla, ilçenin farklı noktalarındaki kurban satış yerleri hareketlendi.

Pazarda, satıcılar ile alıcılar arasında kurbanlıklar için sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Bayram ziyareti için Gaziantep'ten memleketine gelen Abdürrahim Akan, sıkı pazarlık sonucunda kurbanlık satın aldığını söyledi.

Her bayramda memleketine döndüğünü ifade eden Akan, "Bu yıl da kurbanlığımızı almanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Pazarda kurbanlık satışı yapan Muhammed Oluş da fiyatların geçen yıla göre daha iyi olduğunu ve iyi satış yaptıklarını belirtti.

Mehmet Ali Cebeci de pazardaki yoğunluktan memnun olduklarını işaret ederek, "Bu yıl hayvan çok, fiyatlar da iyi. Kesim ve servis hizmeti de bize ait. Satış konusunda sıkıntımız yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Selahattin Erol
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor

CHP’de kritik zirve! Özgür Özel dediğini yapıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüşmeler başlıyor! Uğurcan için gerekeni yaptılar

Uğurcan için beklenen karar çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar

Erdoğan'dan gece yarısı atamaları! Üst düzey isimler görevden alındı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı

16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı! Resmen aşka geldiler
Galatasaray'ın tavrı belli! Benfica'dan Yunus Akgün için yeni hamle

Dev takımdan Yunus için yeni hamle! Galatasaray'ın tavrı net
163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
Türkiye'de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor

Dev marka satılıyor! Türkiye'de de çok sayıda mağazası var