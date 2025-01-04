Üye Girişi
Haberler
Ferdi Tayfur'un cenazesinde izdiham! Tabutu yere düşürüyorlardı
Az kalsın tabut gidiyordu
Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
Ferdi Tayfur'un tabutunun başında küfürlü kavga
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Teröristler için üçüncü bir yol yok
PKK silah bırakmazsa ne olur? Erdoğan'ın mesajı çok net
Özel'den tüm siyasi partilere çağrı yaptı: Gelin emekli maaşını bu rakama çıkaralım
Diğer partilere çağrı yaptı: Gelin emekli maaşını bu rakama çıkaralım

Midyat'ta Estel Kent Meydanı Projesi Kapsamında Yıkım Çalışmaları Tamamlanıyor

Midyat'ta Estel Kent Meydanı Projesi Kapsamında Yıkım Çalışmaları Tamamlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Midyat ilçesinde Estel Çarşısı'nda yıkım çalışmaları sona gelirken modern yapıların inşası için hazırlıklar başlıyor. Yeni projede yaklaşık 100 iş yeri, cami, otel ve kapalı otopark yer alacak.

Mardin'in Midyat ilçesinde Estel Çarşısı'nda yıkım çalışmalarında sona gelindi.

Ortaçarşı Mahallesi'nde "Estel Kent Meydanı Projesi" kapsamında ömrünü tamamlamış betonarme yapılar yıkılıyor.

Çalışmalarda sona gelinirken, yıkılan betonarme yapıların yerine modern ve taş mimariye uygun yapılar yapılacak.

Yıkım işlemlerinin tamamlanmasıyla yeni projenin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Projede, yaklaşık 100 iş yeri, cami, otel ve kapalı otopark yer alacak.

Çalışmalara, Belediye Başkan Vekili Asaf Demirdağ, Belediye Başkan yardımcıları Abdurrahim Çelik, Masum Cengiz, Ali Alptekin, Akmercan Doğalgaz Midyat Şube Müdürü Murat Kurt, birim müdürleri ile iş yeri sahipleri katıldı.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel
img

Alex ve Caner birbirine sarıldı, herkes aynı yorumu yaptı
img

Ünlü dizinin ikonik evi satılıyor! Fiyatı dudak uçuklattı
img

THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç muayene ücretlerine gelen zam sürücüleri isyan ettirdi
Araç muayene ücretlerine gelen zam sürücüleri isyan ettirdi
Alex ve Caner birbirine sarıldı, herkes aynı yorumu yaptı
Bu kareyi gören herkes aynı yorumu yapıyor
Cuma vaazında müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı! İfadesi tüyler ürpertti
Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı
Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu cenaze töreninde
İşte Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu
Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti
Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti

Son Dakika Haberleri

BUSKİ Bursa su kesintisi! 5-6 Ocak Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 5-6 Ocak Bergama, Ödemiş, Menderes su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 5-6 Ocak Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 5-6 Ocak Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 5-6 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Ocak Yenimahalle, Çankaya, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 5 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Yengeç, Aslan, Terazi burcu yorumu! 5 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 4-5 Ocak Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 4-5 Ocak Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 4-5 Ocak Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 4-5 Ocak Seyhan, Çukurova, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.