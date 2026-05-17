Midyat'ta bisiklet turu düzenlendi

Mardin'in Midyat ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.

Midyat Kaymakamlığı, Midyat Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Midyat Bisiklet Kulübü iş birliğinde "Bisikletini Al Gel" sloganıyla düzenlenen etkinliğe katılanlar, belediye önünden Gümüşçüler Çarşısı'na kadar pedal çevirdi.

Etkinliğe katılan Kaymakam Mehmet Kaya, yaptığı açıklamada, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında basketbol, satranç ve badminton gibi çok sayıda organizasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bugün de yaklaşık 100 gencin katılımıyla bisiklet turu düzenlediklerini ifade eden Kaya, şunları söyledi:

"Gençlerimiz hem eğlendi hem spor yaptı. Biz kötülüklerle ve bağımlılıkla mücadele ediyoruz. Bizi güçlü kılan gençlerimizdir. Gençlerimizi spora yönlendirmemiz gerekiyor. Midyat'ın güzel bir bisiklet kulübü var. Gençlerimizin bu kulübe katılmasını tavsiye ediyorum. Katılan tüm gençlerimize teşekkür ediyorum."

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Tunç da güzel bir faaliyet yaptıklarını dile getirerek, "Bundan sonraki bayramlarda da bu faaliyeti sürdürmeyi düşünüyoruz." dedi.

Midyat Bisiklet Kulübü Başkanı Ziya Baran ise insanları bisiklet kullanmaya, hareket etmeye ve ekranlardan uzak durmaya teşvik ettiklerini söyledi.

Baran, "Bugün çok güzel ve pozitif bir enerji oluştu. Gençlere 'ekrandan biraz uzak, hayata daha yakın' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Bisiklet turuna katılan Cem Ergün Bahadır da etkinlikle bisikletin sağlık ve spor açısından önemine dikkat çektiklerini, bu tür organizasyonlarda tekrar buluşmayı dilediklerini söyledi.

Muhammed Deniz ise herkese bisiklet kullanmayı tavsiye etti.

Etkinliğe, Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol, bisiklet kulübü üyeleri, Yeşilay gönüllüleri ve çok sayıda bisiklet tutkunu katıldı.