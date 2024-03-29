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Midyat İlçe Seçim Kurulu Başkanı Sandık Kurulu Başkanlarına Eğitim Verdi

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Midyat İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ceyda Bozdağ tarafından sandık kurulu başkanlarına eğitim verildi.

Midyat Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen eğitimde, sandık başkanlarına görevleri, yetki ve sorumlulukları ile seçim kuralları hakkında bilgi verildi.

Midyat İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ceyda Bozdağ, yaptığı açıklamada, seçimlerde sandık başkanı ve diğer sandık görevlilerine büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi.

Seçim kurallarının ihlal edilmemesi gerektiğini belirten Bozdağ, şöyle konuştu:

"Midyat ilçesinde yapılacak seçimlerde, 8 belediye başkan adayı bulunmaktadır. Seçmen sayısı 79 bin 198 kişidir. Toplam 281 sandıkta seçmenimiz oyunu kullanacaktır. Umarım ülkemiz için hayırlı bir seçim olur. Şimdiden bütün adaylarımıza başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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