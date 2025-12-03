Haberler

Karadeniz'de saldırıya uğrayan gemi Sinop açıklarında bekliyor

Karadeniz'de uluslararası sularda saldırıya uğrayan ayçiçek yağı yüklü MIDVOLGA-2 gemisi, Sinop açıklarında yoluna devam etmek için uzman ekiplerin gelmesini bekliyor.

RUSYA'dan Gürcistan'a giderken Karadeniz'deki uluslararası sularda saldırıya uğrayan ayçiçek yağı yüklü 'MIDVOLGA-2' isimli gemi, Sinop açıklarında yoluna devam etmek için uzman ekipleri bekliyor.

Dün saat 08.00 sıralarında Türkiye'ye 80 mil açıkta Karadeniz'de uluslararası sularda saldırıya uğrayan ve ardından Sinop açıklarında demir atan MIDVOLGA-2 isimli ayçiçek yağı yüklü geminin, yoluna devam etmesi için uzman ekiplerin gelmesi bekleniyor. Konu ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop'a doğru seyir etmektedir" ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
