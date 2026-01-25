Haberler

Küresel Lastik Devi Michelin, Dünya Genelindeki İlk 'Geleceğin Fabrikasını' Shanghai'da Açtı
Michelin Grubu, 3 milyar yuan yatırım ile Şanghay'da yeni nesil otomotiv lastiklerinin üretileceği bir tesis açtı. Fabrika, Çin'in yeni enerjili araç pazarına hizmet verecek ve üretim sürecini optimize eden yapay zeka teknolojileriyle çevre dostu uygulamaları hayata geçirecek.

SHANGHAİ, 25 Ocak (Xinhua) -- Michelin Grubu, toplam yatırım bedeli 3 milyar yuan (yaklaşık 425 milyon ABD doları) olan ilk küresel "geleceğin fabrikasını" cuma günü Shanghai'da hizmete açtı. Yeni tesis, Çin'in hızla büyüyen yeni enerjili araç (NEV) pazarına hizmet etmek üzere tasarlanmış ileri düzey ve esnek üretim sistemlerine sahip.

Çin pazarına 1980'lerde giren küresel lastik devi, o tarihten bu yana ülkenin otomotiv sektörünün hızlı büyümesine ve NEV teknolojisindeki ilerlemelere tanık oldu. Günümüzde Çin'in yüksek kaliteli NEV lastik pazarının yüzde 30'undan fazlasını elinde bulunduran Michelin, çok sayıda yerli otomobil üreticisine tedarik sağlıyor.

Michelin'in en yeni makineleriyle donatılan "geleceğin fabrikası", her 36 saniyede bir lastik üretebiliyor ve 100 adet gibi küçük ölçekli siparişleri de karşılayabiliyor. Üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini NEV segmentine ayıran tesiste, siparişten teslimata kadar geçen süre 10 günden 5 güne düşürüldü. Bu genişleme hamlesiyle tesisin yıllık kapasitesi 1 milyon lastik artacak ve toplam üretim 8,5 milyondan 9,5 milyona çıkacak.

Fabrika, yüksek üretim kapasitesini sürdürülebilirlik odaklı temel taahhütleriyle birleştirmeyi amaçlıyor. Üretim yönetimini optimize etmek için yapay zeka teknolojilerinden yararlanan tesis, tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışarak üretim zincirinde çevre dostu uygulamaları hayata geçiriyor.

Michelin Büyük Çin ve Moğolistan Başkanı ve CEO'su Matthew Ye açılış töreninde yaptığı açıklamada, fabrikanın Michelin'in Çin'e yönelik uzun vadeli bağlılığının önemli bir adımı olduğunu, yüksek kaliteli büyümeyi ve yeşil dönüşümü desteklediğini ifade etti.

