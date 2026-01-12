Haberler

MHP İl Başkanı Mucur, Karma OSB yönetimi ile toplantı yaptı

Güncelleme:
MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Vezirköprü'de Karma Organize Sanayi Bölgesi yönetimi ile yaptığı toplantıda, mevcut sanayi sitesinin yetersizliğini dile getiren başkan Şaban Çalışkan'ın taleplerini dinledi ve çözüm için ilgili kurumlarla görüşeceğini belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Vezirköprü'de Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimi ile toplantı yaptı.

Mucur, Karma Sanayi Kooperatifi Başkanı Şaban Çalışkan ve yönetimiyle yaptığı toplantıda, yeni sanayi sitesiyle ilgili talepleri dinledi.

Mevcut sanayi sitesinin ihtiyaca cevap vermediğini belirten Çalışkan, yeni sanayi sitesine acil ihtiyaç olduğunu ifade etti.

İl Başkanı Mucur, sorunun çözümü için ilgili kurumlarla görüşeceğini kaydetti.

Toplantıya MHP Vezirköprü İlçe Başkanı Ahmet Arslan, ilçe yönetimi ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
