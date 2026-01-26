Haberler

MHP'den Basın İçin Reklam Düzenlemesi Çağrısı

Güncelleme:
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Türk basınının yabancı sosyal medya firmalarının baskısı nedeniyle ekonomik olarak zor günler yaşadığını belirtti. Reklam kaynaklarının Türk medyasına yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) -MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Türk basınının yabancı sosyal medya firmalarının baskısı altında zor günler geçirdiğini belirterek, reklam kaynaklarının yasal düzenlemeyle yeniden Türk medyasına yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'deki basınının ekonomik ve istihdam anlamında büyük sıkıntılar yaşadığını ifade etti.Özdemir açıklamasında şunları  dile getirdi:

"Türk basını yabancı menşeli ve küresel ölçekli bazı sosyal medya firmalarının kıskacında zor zamanlardan geçiyor. TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre 2024 yılında resmi ilan yayımlayan gazetelerin sayısı (yerel, yaygın ve bölgesel yayınlar toplamı) bir önceki yıla göre yüzde 11,9 azalarak 753'e indi. 2025 yılı içinse daha büyük sorunların netice olarak tespit edilmesi ise daha şimdiden neredeyse kesin gibi. Benzer şekilde basın sektöründe ortaya çıkmaya başlayan istihdam kaybının yanı sıra, basın emekçilerinin özlük hakları anlamında da ciddi bir gerileme söz konusu. Çoğu basın mensubu arkadaşımızın maaş ve ilave hakları anlamında yaşadığı sorunlar artıyor. Mesleğin saygınlığı ise kayboluyor.

Türk basınını ayakta tutmak bir yana, gücünü pekiştirerek nitelikli şekilde faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak ise hepimizin sorumluluğunda. Sektörün içerisinden geçtiği zor zamanları aşarak, ülkemizin yayıncılık ve basın mesleği anlamında küresel rekabette tutunabilmesi için mutlaka reklam faaliyetlerinin kanuni düzenleme ile yeniden ele alınması gerekiyor. Yabancı kaynaklara yönelen reklam kaynakları yasal düzenleme ile Türk medyasına sunulmadıkça, ne yazık ki basın ve yayın kuruluşlarımızla beraber basın camiasından geçimini temin eden vatandaşlarımızın yaşadığı sorunların büyümesi tehlikesi bulunuyor. Bu sebeple reklam faaliyetlerinin kapsamının yeniden değerlendirilerek, yabancı sosyal medya kuruluşlarına ayrılan bütçelerin sınırlandırılmasına yönelik MHP olarak verdiğimiz kanun teklifimizin öneminin daha da arttığı gerçeğini tekrar hatırlatmak zorunlu hale gelmiştir."

