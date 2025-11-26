MHP İl Başkanı Savaşan, Ticaret ve Sanayi Odası'nı Ziyaret Etti
MHP Kırklareli İl Başkanı Şaban Savaşan, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti. Ziyarette, ticaret ve sanayinin ülke ekonomisindeki önemi vurgulandı.
Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Ticaret ve sanayinin ülke kalkınmasındaki önemine değinen Savaşan, Trakya'nın üretimin her alanında ülke ekonomisine katkı sağladığını belirtti.
Ilık ve Savaş'an daha sonra sohbet etti.
Amatör balıkçılar denetlendi
Lüleburgaz ilçesinde amatör balıkçılara yönelik denetim yapıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, baraj gölleri ve göletlerde denetimde bulundu.
Ekipler, amatör balıkçıların evraklarını kontrol etti.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel