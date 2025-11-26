MHP İl Başkanı Savaşan, Ticaret ve Sanayi Odası'nı Ziyaret Etti

MHP İl Başkanı Şaban Savaş'an, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ticaret ve sanayinin ülke kalkınmasındaki önemine değinen Savaşan, Trakya'nın üretimin her alanında ülke ekonomisine katkı sağladığını belirtti.

Ilık ve Savaş'an daha sonra sohbet etti.

Amatör balıkçılar denetlendi

Lüleburgaz ilçesinde amatör balıkçılara yönelik denetim yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, baraj gölleri ve göletlerde denetimde bulundu.

Ekipler, amatör balıkçıların evraklarını kontrol etti.