Üretici ve soğuk hava deposu işletmecilerinin dolandırıldığı iddiası; 19 gözaltı

ISPARTA, Aksaray ve Afyonkarahisar'daki meyve üreticileri, soğuk hava deposu sahipleri ile diğer vergi mükellefi olan kişileri, hileli davranışlarla aldatarak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin geçen yıl hesaplarında 180 milyon lira işlem hacmi belirlendi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri organize, dolandırıcılık ve mali suçlarla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Gelendost, Yalvaç ve Eğirdir ilçeleri ile Aksaray ve Afyonkarahisar'daki meyve üreticileri başta olmak üzere, soğuk hava deposu sahiplerini ve diğer vergi mükellefi kişileri, hileli davranışlarla aldatarak haksız kazanç sağlayan şüpheliler jandarma tarafından tespit edildi. Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirlenen 19 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin MASAK verilerinde ve banka hesaplarında, 2025 yılı içerisinde 180 milyon lira işlem hacmi olduğu belirlendi. 3 gün süren operasyon sonucu 19 şüpheli dün gözaltına alındı. Ekipler tarafından suçta kullanıldığı tespit edilen malzemelere el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı