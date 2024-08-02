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Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır, Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takımlarda Japonya'ya mağlup oldu

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2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır, okçuluk karışık çiftlerde Japonya'ya yenilerek elendi. İkili, bireysel müsabakalarda ise mücadeleye devam edecek.

(ANKARA) - 2024 Paris Olimpiyatları'nda Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır'dan oluşan ikili, okçuluk karışık çiftlerde son 16 turunda Japonya'ya mağlup oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk branşı karışık takım kategorisi müsabakaları yapıldı. Türkiye'yi temsil eden Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır, Satsuki Noda ve Junya Nakanishi ikilisinin temsil ettiği Japonya'yla karşılaştı.

Heyecanlı geçen karşılaşmada, ilk seti 38-37 kaybeden Türkiye ikinci sette 39-38'lik skorla eşitliği yakaladı. Üçüncü seti Japonya 39-37 kazanırken, dördüncü seti milli takım, "tam puanlık" atışlarla 40-36 aldı. Final seti 19-19 beraberlikle sonuçlanırken Japonya, "merkeze yakın ok" avantajıyla çeyrek finale yükselen taraf oldu.

İki sporcu da bireysel müsabakalarda olimpiyat mücadelesine devam edecek.

Kaynak: ANKA / Güncel

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