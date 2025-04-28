MESAM ve MSG'den Kuaförler İçin Telif Bedeli Açıklaması

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) ve Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG), bazı basın yayın kuruluşlarında, "MESAM-MSG, kuaförler ve güzellik merkezleri için metrekare başına 6 bin lira telif talep etti" şeklinde çıkan haberler üzerine, ortak açıklama yaptı.

MESAM Başkanı Recep Ergül ve MSG Başkanı Ferhat Göçer'in imzasını taşıyan açıklamada, kuaför veya güzellik merkezinin tüm metrekare için yıllık ödemesi gereken ortalama telif bedelinin yaklaşık 6 bin lira olduğu belirtilerek, "Yani günlük, bir kişinin saç tıraşı bile çaldığı müziğin 1 yıllık telifine yetmektedir." ifadelerine yer verildi.

Talep edilen telif bedelinin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan doğan eser sahiplerinin hakkı olduğunun vurgulandığı açıklamada, şöyle devam edildi:

"Asıl mağdur olan bu müzikleri üreten eser sahipleridir. Eser sahiplerinin büyük bölümü sosyal güvenceden yoksun ve zor koşullarda yaşamlarını sürdürmeye çalışırken, yaklaşık 1 saatlik cirosu ile bile 1 yıl süre ile çaldığı müziğin telif hakkını ödemek istemeyen işletmelerin ne tür bir mağduriyeti olabilir? Bir işletme müziğe ihtiyaç duymuyor ve çalmıyorsa, hiçbir meslek birliğinin telif talep etme hakkı yoktur. Ancak ticari bir işletmede müzik çalınıyorsa (hangi aygıt üzerinden çalarsa çalsın) ilgili yasaya göre telifini ödemek zorundadır.

Ödeyeceği rakam ise tükettiği elektrik bedelinden bile daha düşüktür. Bunun bile ödenmek istenmemesi kabul edilemez. Bir şarkının meydana gelmesi, tüketilen manevi emeğin yanı sıra maddi olarak da yaklaşık 300 bin liradır. Sanatçılar bu harcamaları kendi ceplerinden yaparken, her yerde ücretsiz tüketilsin diye mi yapıyor? Şikayetçi olan kuaför salonlarına gidip hiçbir ücret ödemeden hizmet alabiliyor muyuz mesela?"

Açıklamada, toplu hak takibi yapan meslek birlikleri olarak, 5846 sayılı FSEK Kanunu ile güvence altına alınmış eser sahiplerinin haklarının korunmaya devam edileceği kaydedildi.