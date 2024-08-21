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Merzifon OSB Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

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Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, OSB'de yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi ve faaliyetler değerlendirildi.

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan başkanlığında OSB Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Alp Kargı, Merzifon OSB Müdürü Gökhan Gürler ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda, Gürler tarafından OSB'de yapılan çalışmalar hakkında kurul üyelerine bilgi verildi.

Kaymakam Karaaslan, toplantıda yaptığı konuşmada, her geçen gün büyüyen Merzifon OSB'nin ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını, üretime, iş ve istihdama katkı sağlayan yatırımcıların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, OSB'nin faaliyetleri hakkında çeşitli değerlendirmeler yapıldı.

Karaaslan, toplantının ardından OSB'de faaliyet gösteren bazı fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Ahmet Karaaslan Ekonomi OSB Ekonomi Güncel Haberler

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