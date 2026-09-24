Merzifon OSB Yönetim Kurulu, Kaymakam Karaaslan başkanlığında toplandı

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Merzifon Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan başkanlığında OSB Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, istihdam konuları, yatırım talepleri ve OSB'nin faaliyetleri değerlendirildi.

Karaaslan, toplantıda yaptığı konuşmada, OSB'nin ihtiyaçları ve yatırımcıların talepleri doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Üretime, iş ve istihdama katkı sağlayan yatırımcıların her zaman yanında olduklarını vurgulayan Karaaslan, OSB'yi daha ileri noktalara taşımak için yönetim kurulu üyeleriyle ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydetti.

Belediye Başkanı Alp Kargı, Merzifon OSB Müdürü Gökhan Gürler ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı toplantı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA