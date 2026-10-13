Merz, oy kaybına rağmen reformlarda kararlı, bakım ve emeklilikte reform istiyor

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Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, anketlerdeki oy kaybına rağmen ülkenin rekabet gücünü artırmayı hedefleyen reform politikalarını sürdürmekte kararlı olduğunu ve ulusun gözdesi olma gibi bir hedefi olmadığını söyledi.

Başkent Berlin'de düzenlenen İşverenler Günü'nde konuşan Merz, anketlerdeki popülaritesinin azalması ve partisinin oy kaybına ilişkin, "Ulusun gözdesi olmak gibi bir niyetim yok." dedi.

Merz, anketlerdeki oy kaybına rağmen ülkenin rekabet gücünü artırmayı hedefleyen reform politikalarını sürdürmekte kararlı olduğunu vurgulayarak ülkenin geleceğe hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Almanya'nın rekabet gücünü korumak amacıyla tartışmalı reformlar konusunda çatışmayı göze alıp almadığına ilişkin soruya Merz, "Bu çatışmanın tam ortasındayım." yanıtını verdi.

Bu mücadeleye girmemesi halinde kişisel anket sonuçlarının daha iyi olacağını savunan Merz, "Bu ülkede hep birlikte başarılı olmamızı istiyorum." diye konuştu.

Almanya'nın dışarıdan bakıldığında birçok güçlü yönü bulunan ancak bazı zayıflıkları da barındıran bir ülke olduğunu söyleyen Merz, söz konusu eksikliklerin adım adım giderilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Çoklu krizler dönemindeyiz"

Dünyada aynı anda birçok krizin yaşandığına işaret eden Merz, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın güvenlik ve enerji arzını etkilediğini, Orta Doğu'daki çatışmaların petrol fiyatlarını yükselttiğini ve ABD'nin gümrük politikalarının öngörülemezliğini koruduğunu belirtti.

Tüm bunlardan Almanya'nın da olumsuz etkilendiğini, sosyal güvenlik sistemlerinin de finansman sınırlarına yaklaştığını ifade eden Merz, "Bu, çoklu krizlerin yaşandığı bir dönem." değerlendirmesinde bulundu.

Bakım ve emeklilik sistemlerinde reform mesajı

Almanya'da bakım hizmetlerine ihtiyaç duyanların sayısının 6 milyonu aştığını ve artmaya devam ettiğini aktaran Merz, reform yapılmaması halinde bakım sisteminin uzun vadede finansman sorunlarıyla karşılaşacağını söyledi.

Hükümetin bakım reformunun yalnızca tasarruf amacı taşımadığını savunan Merz, önleme ve rehabilitasyon hizmetlerinin güçlendirileceğini, bakım ihtiyacının mümkün olduğunca geciktirilmesinin ve mevcut durumun ağırlaşmasının önlenmesinin hedeflendiğinin altını çizdi.

Emeklilik sisteminin de kapsamlı bir reforma ihtiyaç duyduğunu belirten Merz, mevcut finansman modelinin yaşlanan toplumda sürdürülebilir olmadığını savundu.

Mevcut uygulamanın devam etmesi halinde emekli maaşı seviyelerinin düşeceğini ve primlerin artacağını dile getiren Merz, "Büyük bir reforma ihtiyacımız var ve ben de bunu istiyorum." dedi.

Koalisyonu kritik haftalar bekliyor

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında kurulan hükümet, planlanan reformlar nedeniyle kritik bir döneme giriyor.

Özellikle emeklilik sistemine ilişkin düzenlemeler koalisyon ortakları arasında görüş ayrılıklarına yol açıyor.

SPD, 45 yıl prim ödemiş kişilere kesintisiz emeklilik imkanı sağlayan uygulamanın kaldırılması planının yeniden ele alınmasını istiyor.

Kaynak: AA