Mersin Valisi Pehlivan, Erdemli Esnafını Ziyaret Etti
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Erdemli ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Ziyaretine Erdemli Kaymakamı ve Belediye Başkanı da eşlik etti.
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Erdemli ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla görüştü.
Pehlivan, Tömük Mahallesi'nde bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet etti.
Esnafı gezen Pehlivan, talepleri dinledi.
Pehlivan'a ziyaretinde Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu ve Belediye Başkanı Mustafa Kara eşlik etti.
Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel