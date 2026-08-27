Spor salonunda kadına saldırı kamerada

MERSİN'de spor salonunda bir kişinin tartıştığı kadının boğazını sıktığı, başka bir kadının araya girerek engel olduğu anlar kameraya yansıdı.

Olay, 5 Haziran günü öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Ali Kaya Mutlu Caddesi'nde meydana geldi. Spor salonuna gelen Aylin D. (33) ile Kürşat T. (33) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kürşat T., Aylin D.'nin boğazını sıktı. Bu sırada salonda bulunan başka bir kadın araya girerek Kürşat T.'yi uzaklaştırdı.

Kürşat T. olaydan sonra Aylin D.'nin şikayeti üzerine Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kürşat T., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan olay, spor salonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların tartıştığı, Kürşat T.'nin, Aylin D.'nin boğazını sıktığı, bu sırada salonda bulunan başka bir kadının araya girdiği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı