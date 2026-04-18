Haberler

Mersin'de sağanak nedeniyle mahalle yolunda çökme yaşandı

Mersin'de sağanak nedeniyle mahalle yolunda çökme yaşandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yollar çöktü, seralar zarar gördü ve tarım alanları etkilendi. Çalışmalar başlatıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle mahalle yolunda çökme meydana geldi.

İlçenin kırsal mahallelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak yüzünden Keben Mahallesi'ndeki bir yolda çökme yaşandı, seralar zarar gördü.

Evkafçiftliği ve Kargıcak mahallelerinde ise oluşan selden dolayı bazı ağaçlar devrildi, Kargıcak'ta bir köprünün yakınında toprak kayması oluştu.

Uzuncaburç, Çatak, Sarıaydın, Gündüzler ve Yenisu mahallelerindeki tarım alanları da sağanak ve dolu yağışından etkilendi.

Sağanaktan etkilenen alanlarda çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Murat Pancar
