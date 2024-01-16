Mersin Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Göçer, Yılın Kareleri'ni oyladı
Mersin Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Göçer, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri'ni oyladı. Göçer, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceledi ve farklı kategorilerdeki favorilerini seçti.
Mersin Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Göçer, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri"ni oyladı.
Göçer, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
"Haber" kategorisinde Utku Uçrak'ın "Hava manevrası", "Çevre-Yaşam"da İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" adlı fotoğrafına oy veren Göçer, "Spor"da ise Emin Sansar'ın "Yumruk" başlıklı karesini seçti.
Göçer, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı", "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Belal Khaled'in "Çaresiz hayatlar" adlı eserini oyladı.
Göçer, bu yıla özel kategorilerin oldukça dikkat çekici olduğunu kaydetti.