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Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi yakalandı

Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi yakalandı
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Mersin'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sosyal medyada sahte ilanlarla 99 kişiden 1.7 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

Mersin merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada ve ürün satışı yapılan bazı internet sitelerinde sahte ilan vererek dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen zanlılara yönelik çalışma yaptı.

Çalışmada şüphelilerin, 99 kişiden 1 milyon 767 bin 178 lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Kimliği tespit edilen 15 zanlı, Mersin, Hakkari, Şanlıurfa, Antalya, Kilis ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
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