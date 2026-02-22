Haberler

Mersin'de kayısı ağaçları çiçeklendi

Mersin'de kayısı ağaçları çiçeklendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Mut ilçesinde hava sıcaklığının 19 dereceye çıkmasıyla kayısı ağaçları çiçek açtı. Mahalle muhtarı, olumlu hava koşullarının çiçeklenmede büyük rol oynadığını belirtti.

Mersin'in Mut ilçesinde kayısı ağaçları çiçek açtı.

Hava sıcaklığının 19 dereceye çıktığı Selamlı Mahallesi'nde kayısı ağaçları çiçeklendi.

Beyaza bürüyen kayısı bahçeleri, dronla görüntülendi.

"Çiçeklenmede açılış oranı çok güzel"

Mahalle Muhtarı Sedat Güleç, AA muhabirine, havaların iyi gitmesi ve yağışların artmasının bahçelerde çiçeklenmeyi sağladığını söyledi.

Bölgede özellikle "cebas red" olarak adlandırılan kayısı türünün ağaçlarında renk cümbüşü yaşandığını dile getiren Güleç, "Ağaçlarımız inşallah don, soğuk ve doludan etkilenmez. Çiçeklenmede açılış oranı çok güzel. İnşallah çiftçimizin yüzü güler. Mut'ta kayısı çiçek açmışsa çiftçimizin de umudu açmış demektir." dedi.

Kaynak: AA / Ömer Tarsuslu
Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular

Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti

Bir köpek yalaması hayatını kararttı! Dört uzvunu birden kaybetti
Canlı yayın yaparken, anne ve babası tekme tokat saldırdı

Yaşanan rezilliğe herkes canlı yayında şahit oldu
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu

Annesinin sadece 3 günde kazandığı para, öyle böyle değil
Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı

Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı
Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti

Bir köpek yalaması hayatını kararttı! Dört uzvunu birden kaybetti
Güvenlik kamerasına bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı

Kameraya bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar