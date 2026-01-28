Haberler

Anamur'da Dolu Serada Zarara Neden Oldu

Güncelleme:
Mersin'in Anamur ilçesinde iki gündür süren dolu yağışı nedeniyle muz ve çilek seralarında ciddi zararlar meydana geldi. Ziraat Odası Başkanı, üreticilerin zarar tespiti için ilçe tarım müdürlüğüne başvurmaları gerektiğini belirtti.

MERSİN'in Anamur ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle seralar zarar gördü.

İlçede 2 gündür etkili olan dolu yağışı nedeniyle bazı muz ve çilek seralarında zarar oluştu. Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Anamur'un bir ucundan diğer ucuna kadar etkili olan dolu yağışı üreticilerimizi olumsuz etkiledi. Birçok serada yıkılmalar ve yırtılmalar oluştu. Hasar tespit çalışmaları başlamış olup ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor. Zarar gören üreticilerimizin ilçe tarım müdürlüğüne başvuru yaparak zarar tespiti yaptırmaları gerekmektedir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
