Anamur'da Dolu Serada Zarara Neden Oldu

MERSİN'in Anamur ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle seralar zarar gördü.

İlçede 2 gündür etkili olan dolu yağışı nedeniyle bazı muz ve çilek seralarında zarar oluştu. Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Anamur'un bir ucundan diğer ucuna kadar etkili olan dolu yağışı üreticilerimizi olumsuz etkiledi. Birçok serada yıkılmalar ve yırtılmalar oluştu. Hasar tespit çalışmaları başlamış olup ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor. Zarar gören üreticilerimizin ilçe tarım müdürlüğüne başvuru yaparak zarar tespiti yaptırmaları gerekmektedir" diye konuştu.