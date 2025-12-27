Haberler

Mersin'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan bir yapı malzemeleri dükkânında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis de görev aldı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde yapı malzemeleri satan dükkanda çıkan yangın söndürüldü.

Osmaniye Mahallesi'nde 2 katlı binanın zemin katında bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay - Güncel
