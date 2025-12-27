Mersin'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan bir yapı malzemeleri dükkânında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis de görev aldı.
Osmaniye Mahallesi'nde 2 katlı binanın zemin katında bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay - Güncel