Haberler

Mersin merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 7 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 'sazan sarmalı' dolandırıcılık yöntemi ile 700 kişiyi dolandıran 28 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, şebekenin yaklaşık 450 milyon TL'lik suçtan kaynaklı işlem hacmine sahip olduğu belirlendi. 7 şüpheli tutuklandı.

MERSİN merkezli 9 ilde 'sazan sarmalı' yöntemiyle 700 kişiyi dolandırmak şusundan gözaltına alınan 28 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliğince, vatandaşları mağduriyetine yol açarak haksız kazanç elde eden suç örgütlerine yönelik çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde, kamuoyunda 'sazan sarmalı' olarak bilinen ev ve oto alım-satım dolandırıcılığı yöntemi ile sosyal medya ve e-ticaret platformları üzerinden sahte ilanlar verilerek nitelikli dolandırıcılık eylemleri gerçekleştiren bir suç şebekesi tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, şebekenin ülke genelinde 700 kişiyi mağdur ettiği, şüphelilere ait banka hesaplarında ise yaklaşık 450 milyon TL tutarında suçtan kaynaklı işlem hacminin bulunduğu belirlendi. Mersin merkezli 9 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerini yürüttükleri tespit edilen 3 ofis ile ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, 28 cep telefonu, 1 laptop, suçta kullanıldığı değerlendirilen 1 sahte polis muhabir kartı, başka kişilere ait 16 kimlik ve 20 banka/kredi kartı, 30 gram esrar maddesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin TL nakit para ele geçirildi.

15 şüpheli ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada operasyonlar sırasında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MGK sonrası 9 maddelik açıklama! Suriye ve İran'a özel yer ayrıldı

Ankara'da son dönemin en kritik zirvesi! İki ülke özellikle konuşuldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı! İçinde yok yok

Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı! İçinde yok yok
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler! Soruşturma başlatıldı

Duruşma görüntüleri için harekete geçtiler! Soruşturma başlatıldı
Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı

''Ağrı şikayeti var'' diyerek kötü haberi verdi