Haberler

Mersin'de sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu

Mersin'de sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen sağanak yağış ve şiddetli rüzgar, tarım alanlarına ve tesislere zarar verdi. Hortum nedeniyle bazı çilek ve muz seraları etkilendi, ayrıca bir aracın üzerine çatının düşmesi sonucu hasar oluştu.

Mersin'de sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Bozyazı ilçesinde akşam saatlerinde oluşan hortumda bazı çilek ve muz seraları zarar gördü.

Öte yandan, bir tesisin çatısı park halindeki aracın üzerine düşerek zarar verdi.

Tarsus ilçesinde de Çamlıyayla Orman İşletme Müdürlüğüne ait lojmanın çatısı uçtu.

Lojmanın bahçesinde temizlik çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

"Akıl sağlığı yerinde değildi" iddiasına mahkeme son noktayı koydu
Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor

Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Annenin telefonundan vahşet çıktı! İki yaşındaki kızını öldürene kadar salladı

Annenin telefonundan vahşet çıktı! Küçük kızını öldürene kadar salladı
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

"Akıl sağlığı yerinde değildi" iddiasına mahkeme son noktayı koydu
Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret

Süper Lig'in yıldızından sürpriz ziyaret
6 ayda 3 kez kongreye gitmişlerdi! Toplam borçları 62 milyon lira

6 ayda 3 kez kongreye gitmişlerdi! Toplam borçları dudak uçuklattı