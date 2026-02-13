Mersin'de sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu
Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen sağanak yağış ve şiddetli rüzgar, tarım alanlarına ve tesislere zarar verdi. Hortum nedeniyle bazı çilek ve muz seraları etkilendi, ayrıca bir aracın üzerine çatının düşmesi sonucu hasar oluştu.
Mersin'de sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Bozyazı ilçesinde akşam saatlerinde oluşan hortumda bazı çilek ve muz seraları zarar gördü.
Öte yandan, bir tesisin çatısı park halindeki aracın üzerine düşerek zarar verdi.
Tarsus ilçesinde de Çamlıyayla Orman İşletme Müdürlüğüne ait lojmanın çatısı uçtu.
Lojmanın bahçesinde temizlik çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel