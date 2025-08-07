Mersin'de Oyun ve Egzersiz Parklarında Yenileme Çalışmaları Başlatıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, çeşitli park ve bahçelerde yenileme çalışmaları yapıldı. Ekipler, Lale Parkı ve Adanalıoğlu Limonlu Mahalle Parkı'nda spor aletleri montajı ve zemin yenilemesi gerçekleştirdi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Müfide İlhan Mahallesi'ndeki Lale Parkı'nda yenileme ve tadilat çalışması yaptı.

Yeni kamelya, spor aletleri ve banklar yerleştiren parkta, çocuk oyun grubunun zeminine geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen kauçuklar döşendi.

Adanalıoğlu Limonlu Mahalle Parkı'nda da spor aleti montajı yapan ekipler, bazı parklardaki aydınlatma sistemi arızalarını da giderdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, ihtiyaç duyan tüm parklarda tadilat ve peyzaj çalışmaları yapacaklarını belirterek, "Ekiplerimizin aralıksız gerçekleştirdiği hizmetler sayesinde parklar estetik bir görünüme kavuşurken çocuklar da daha güvenli bir ortamda eğlenme ve oyun oynama imkanı buluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
