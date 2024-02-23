Mersin'de nektarin hasadı başladı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, seralarda yetiştirilen nektarinin hasadına başlandı.

Homurlu Mahallesi'nde üreticisi Erhan Kumcu, 15 dekar alanda ürettiği nektarinin hasadını gerçekleştirdiğini söyledi.

Kumcu, nektarinin kilosunun 2 bin liradan alıcı bulduğunu kaydetti.

Nektarin alıcısı firma sahibi Nail Turan Bobuş da bu yıl hasadı yapılan ürünün gayet iyi olduğunu belirterek, üreticilere bereketli ve bol kazançlar diledi.