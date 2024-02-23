Mersin'de nektarin hasadı başladı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, seralarda yetiştirilen nektarinin hasadına başlandı. Üreticiler, bu yılki ürünün gayet iyi olduğunu belirtti.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, seralarda yetiştirilen nektarinin hasadına başlandı.
Homurlu Mahallesi'nde üreticisi Erhan Kumcu, 15 dekar alanda ürettiği nektarinin hasadını gerçekleştirdiğini söyledi.
Kumcu, nektarinin kilosunun 2 bin liradan alıcı bulduğunu kaydetti.
Nektarin alıcısı firma sahibi Nail Turan Bobuş da bu yıl hasadı yapılan ürünün gayet iyi olduğunu belirterek, üreticilere bereketli ve bol kazançlar diledi.