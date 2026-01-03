Narenciye paketleme tesisinde çıkan yangın söndürüldü

MERSİN'de bir narenciye paketleme tesisinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan narenciye paketleme tesisinde çıktı. Yangını fark eden işçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Davultepe Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında paketleme bölümünde bulunan çatının çöktüğü öğrenilirken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Tesiste hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.