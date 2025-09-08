Haberler

Mersin'de Market Denetimleri Sıklaştırıldı

Mersin'de Market Denetimleri Sıklaştırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerde gıda ve ihtiyaç malzemeleri üzerinden denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde fiyat etiketleri ve ürün kalitesi incelendi.

Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerde gıda ve ihtiyaç malzemelerine yönelik denetim yaptı.

Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer ve beraberindeki ekip, merkez Yenişehir ilçesindeki bir zincir marketi denetledi.

Ekipler, marketteki temel gıda ve ihtiyaç malzemelerinin etiketlerini inceledi.

Uygulamada, fiyat etiketinde ürünün üretim yeri, ayırıcı özelliği, birim ve satış fiyatı ile kasa ve raf fiyatı karşılaştırıldı.

Mersin'de 8 ayda 6 bin 700'den fazla firma denetlendi

Ticaret İl Müdürü Sümer, gazetecilere, ülke genelindeki denetimlerin Mersin'de de aralıksız sürdüğünü söyledi.

Denetimlere ilişkin bilgi veren Sümer, şöyle konuştu:

"Ürün güvenliğini ve özellikle piyasadaki arz ve talep dengelerinde uygulanan fiyatlara bakarak piyasadaki artışları engelleyici önlemler almak için denetimleri sıklaştırdık. Şu anda özellikle fiyatlarda oluşan denge unsurlarına bakıyoruz. Fiyat etiketlerinin uyuşup uyuşmadığını, ürünlerdeki kalitenin denetimini gerçekleştiriyoruz. Bu sene ilk 8 ayda Mersin'de 6 bin 700'den fazla firma denetlendi. 347 binden fazla ürünün kontrolü gerçekleştirildi."

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
CHP'li Mahmut Tanal, kadın polisin halini görünce dayanamadı

CHP'li Tanal, kadın polisin halini görünce dayanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 polisin şehit olduğu saldırı anı kamerada

Karakola düzenlenen hain saldırı kamerada! Parkın içinden geçmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.