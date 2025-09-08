Mersin'de Market Denetimleri Sıklaştırıldı

Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerde gıda ve ihtiyaç malzemelerine yönelik denetim yaptı.

Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer ve beraberindeki ekip, merkez Yenişehir ilçesindeki bir zincir marketi denetledi.

Ekipler, marketteki temel gıda ve ihtiyaç malzemelerinin etiketlerini inceledi.

Uygulamada, fiyat etiketinde ürünün üretim yeri, ayırıcı özelliği, birim ve satış fiyatı ile kasa ve raf fiyatı karşılaştırıldı.

Mersin'de 8 ayda 6 bin 700'den fazla firma denetlendi

Ticaret İl Müdürü Sümer, gazetecilere, ülke genelindeki denetimlerin Mersin'de de aralıksız sürdüğünü söyledi.

Denetimlere ilişkin bilgi veren Sümer, şöyle konuştu:

"Ürün güvenliğini ve özellikle piyasadaki arz ve talep dengelerinde uygulanan fiyatlara bakarak piyasadaki artışları engelleyici önlemler almak için denetimleri sıklaştırdık. Şu anda özellikle fiyatlarda oluşan denge unsurlarına bakıyoruz. Fiyat etiketlerinin uyuşup uyuşmadığını, ürünlerdeki kalitenin denetimini gerçekleştiriyoruz. Bu sene ilk 8 ayda Mersin'de 6 bin 700'den fazla firma denetlendi. 347 binden fazla ürünün kontrolü gerçekleştirildi."