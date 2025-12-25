Mersin'de konaklama tesisleri ve eğlence mekanlarına denetim

MERSİN'DE KONAKLAMA TESİSLERİ VE EĞLENCE MEKANLARINA DENETİM

MERSİN'de günübirlik konaklama tesislerine ve eğlence mekanlarına yönelik denetimlerde, eksiklikleri bulunan işletmelere 4 milyon 472 bin 102 TL para cezası kesildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, genel güvenliğin sağlanması, aranan şahısların yakalanması ve düzensiz göçle mücadele amacıyla kapsamlı denetimler yapıldı. 17 ekip ve 57 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, 24 konaklama tesisi ile bu tesislere bağlı 99 günübirlik ev denetlendi. Denetimler sonucunda, 'Anlık veri göndermemek' ve 'çalışan kimlik bildirimi yapmamak' nedeniyle toplam 6 konaklama tesisine 222 bin 102 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nin koordinesinde merkez ilçelerde faaliyet gösteren 97 alkollü ve alkolsüz eğlence mekanlarına yönelik KOM, narkotik suçlarla mücadele, çocuk şube, trafik denetleme şube müdürlükleri ile SGK ve maliye tarafından yapılan denetimlerde, eksiklikleri bulunan çeşitli işletmelere toplamda 4 milyon 250 bin TL idari para cezası kesildi.

Denetimler kapsamında 451 kişi sorgulandı. Aranması olduğu tespit edilen 1 firari yasal işlemler yapılmak üzere polis merkezi amirliğine teslim edildi.