Mersin'de iş yerinde kaçak tütün ürünleri ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
Mersin'de düzenlenen operasyonda, bir iş yerinde 108 bin makaron ve 267 kilogram tütün ele geçirildi. İş yeri sahibi gözaltına alındı.
Mersin'de kaçak 108 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 267 kilogram tütün ele geçirilen iş yerinin sahibi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Yenişehir ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenlendi.
Adreste 108 bin makaron, 267 kilogram tütün ve 1355 elektronik sigara ele geçirildi.
İş yeri sahibi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay