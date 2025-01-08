Mersin'de Kaçak Sigara Operasyonu: 14 Bin Paket Ele Geçirildi

Mersin'in Gülnar ilçesinde 14 bin kaçak sigara ve 4 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi,1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak sigara ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

Adreste 14 bin kaçak sigara ve 4 bin makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı jandarma komutanlığına götürüldü.