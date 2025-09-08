Mersin'de İki Paraşüt Kazası: Yaralı Yok

MERSİN'nde, aynı gün içerisinde iki farklı paraşüt kazası meydana geldi. Şans eseri iki olayda da yaralanan olmadı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir paraşütçü, bilinmeyen nedenle kontrolü kaybederek isim tabelasına takıldı. İsmi öğrenilemeyen paraşütçü, kazayı yara almadan atlattı.

Öte yandan Mezitli ilçesinde ise paraşütçü bilinmeyen nedenle denize düştü. Denize düşen paraşütçü, Sahil Güvenlik ve deniz polisi tarafından karaya çıkarıldı. Paraşütçü, kazadan yara almadı.