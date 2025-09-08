Haberler

Mersin'de İki Paraşüt Kazası: Yaralı Yok

Mersin'de İki Paraşüt Kazası: Yaralı Yok
Mersin'in Tarsus ve Mezitli ilçelerinde aynı gün içinde iki paraşüt kazası meydana geldi. Her iki olayda da paraşütçüler şans eseri yaralanmadan kurtuldu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir paraşütçü, bilinmeyen nedenle kontrolü kaybederek isim tabelasına takıldı. İsmi öğrenilemeyen paraşütçü, kazayı yara almadan atlattı.

Öte yandan Mezitli ilçesinde ise paraşütçü bilinmeyen nedenle denize düştü. Denize düşen paraşütçü, Sahil Güvenlik ve deniz polisi tarafından karaya çıkarıldı. Paraşütçü, kazadan yara almadı.

