Mersin'de Gençlik Kampında Üç Genç Boğularak Hayatını Kaybetti

MERSİN'de gençlik kampında girdikleri denizde boğulan Cemal Emre Kurt (17) ve Mehmet Erdem Akdeniz'in (17) ardından hastanede tedaviye alınan Alperen Bayraktar (17) da kurtarılamadı.

Olay, 1 Haziran günü saat 14.30 sıralarında Susanoğlu Mahallesi'ndeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım Beyazıd Kampı'nın plajında meydana geldi. Ankara Sincan Erkunt Çıraklık Eğitim Okulu öğrencileri Cemal Emre Kurt, Mehmet Erdem Akdeniz ve Alperen Bayraktar, denize girdi. Havanın rüzgarlı, denizin de dalgalı olması nedeniyle 3 öğrenci de suda çırpınmaya başladı. Bayraktar, çevredekiler tarafından sudan çıkarılıp, yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Denizde açığa doğru sürüklenen Akdeniz ve Kurt ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince sudan çıkarılarak, ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akdeniz ve Kurt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Erdem Akdeniz Ankara'da, Cemal Emre Kurt ise Çorum'da toprağa verildi.

Alperen Bayraktar da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bayraktar'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.